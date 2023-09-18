Заборона на імпорт зерна: Україна подає позов на Польщу, Угорщину, Словаччину

Деякі країни Європи подовжили заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року.

Україна подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив заступник міністра економіки і торгівлі – торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Politico.

"Важливо довести, що ці дії юридично неправомірні. І тому завтра ми розпочнемо судовий розгляд", - сказав Качка.

У Польщі, Угорщині та Словаччині зазначили, що заборона на імпорт української сільськогосподарської продукції повинна захистити їхніх фермерів від різкого зростання експорту зерна після блокади Росією українських портів на Чорному морі.

Коментуючи запровадження односторонніх заборон із боку Польщі, Угорщини та Словаччини на українське зерно після рішення Європейської комісії зняти обмеження, Качка сказав, що, "на наш погляд, ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про тотальну недовіру до Єврокомісії".

Торгпред України вважає, що відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не просто внутрішньою справою ЄС, а спричинила те, що він назвав "найбільшою системною проблемою" – чи можуть міжнародні торговельні партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.

"Протягом багатьох років саме Європейська комісія є посередником у торговельних переговорах й інститутом торговельної політики для всього ЄС. І ми звикли працювати на цій основі", - сказав Качка і додав, що, на його думку, "системний підхід Будапешта й Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці буде проблемою для ЄС у цілому, тому що тут немає єдності".

Київ планує подати позов на ці три країни до Світової організації торгівлі, а не через власну торговельну угоду з ЄС.

"Я думаю, що весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться щодо торговельних партнерів і свого Союзу, тому що це може впливати й на інші держави", - наголосив Тарас Качка.

У той час як Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, Польща у вихідні запровадила додаткові заборони на українське борошно та корми. Угорщина, за словами Качки, йде ще далі й забороняє ще 25 продуктів, які раніше не обговорювалися, включно з м'ясом.

"Ці довільні заборони просто смішні. Я думаю, що Угорщина тут робить політичну заяву про те, що вона хоче заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель. І саме тому я думаю, що це дуже сміливий рух проти нас обох з боку Будапешта", - наголосив Качка.

Представник ЄС повідомив виданню, що Брюссель сподівається розв'язати цю проблему, змусивши Київ запровадити власні обмеження на експорт у разі раптового різкого зростання експорту.

Нагадаємо, в уряді Словаччини повідомили про заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України – вона триватиме до кінця року.

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