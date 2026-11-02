Заборона на роботу бізнесу під час жовтої тривоги: що пропонують у Раді

Повітряна тривога / © ТСН

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, який передбачає перегляд урядового рішення про обмеження роботи бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня. Документ пропонує дозволити підприємцям самостійно вирішувати, чи продовжувати діяльність у цей час, а працівникам — самим оцінювати загрозу та за потреби йти в укриття.

Про реєстрацію документа повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Йдеться про проєкт постанови №16207, який зареєстрували 2 листопада. Його підписали 31 народний депутат.

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Що пропонують змінити

Ініціатори постанови пропонують переглянути рішення Кабінету Міністрів від 4 вересня 2026 року №1092, яке стосується роботи суб’єктів господарювання під час повітряної тривоги жовтого рівня.

За словами Железняка, документ передбачає три основні зміни:

рішення про роботу бізнесу під час жовтої тривоги підприємці зможуть ухвалювати самостійно; право працівників на безпеку: кожен співробітник самостійно оцінюватиме рівень небезпеки та зможе залишити робоче місце, щоб перейти в укриття; оповіщення про небезпеку: обов’язок повідомляти про повітряну тривогу працівників і відвідувачів залишиться.

Депутат уточнив, що запропоновані зміни стосуються випадків, коли від бізнесу вимагають наявності укриття.

Зазначимо, що наразі йдеться саме про зареєстрований проєкт постанови. Для зміни чинних правил парламент має розглянути та підтримати документ.

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Нагадаємо, застосунок «Повітряна тривога» поступово відновлює роботу після несанкціонованого втручання сторонніх осіб. Користувачам уже надходять push-сповіщення про тривоги.

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