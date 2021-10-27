Заборона на виступи російських артистів: Зеленський направив петицію Шмигалю

Автор петиції - Ігор Кондратюк.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повної заборони на виступи російських артистів в Україні - доки Крим не повернеться до територїі країни та не буде контролю на східних кордонах.

Відповідь глави держави оприлюднена на сайті Офісу президента 27 жовтня.

Автором петиції, яка набрала необхідні 25 тис. підписів, став телеведучий та громадський діяч Ігор Кондратюк. Зеленський розглянув її і повідомив, що направив її прем'єр-міністрові Денису Шмигалю, секретарю РНБО Олексію Данилову та голові СБУ Івану Баканову. Президент також попросив опрацювати пропозиції, викладені у ній.

Зеленський у відповіді процитував закон. По-перше, Міністерство культури складає перелік людей, які становлять загрозу нацбезпеці, на основі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

По-друге, закон про гастролі забороняє виступати артистам із переліку людей, які становлять загрозу нацбезпеці. Організатори заходу мають звернутися до СБУ, аби там повідомили - може артист виступати в Україні на законних підставах чи ні. Крім того, телеканали не мають права показувати концерти за участю артистів із чорного списку.

Зеленський попросив проаналізувати, як в Україні дотримуються цих заборон, а також посилити відповідальність за порушення.

Як повідомлялося, Міністерство культури і інформаційної політики внесло 14 російських акторів до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

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