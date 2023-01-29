Заборона на виїзд чиновників: у ДПСУ розповіли, кого вона стосується і які є винятки

Заборона стосується як чоловіків, так і жінок-держслужбовців.

Непридатним до військової служби держслужбовцям заборонено покидати країну (окрім відрядження). Крім того, правила діють однаково для жінок та чоловіків.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він нагадав, що постанова № 69 про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України набула чинності і вже діє.

Тепер українські політики і чиновники можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження. Для цього їм потрібно за три дні до виїзду подавати відповідні звернення до адміністрації ДПСУ.

"Це стосується чіткого переліку посадових осіб, зокрема керівної ланки, народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, а також працівників, заброньованих за органами держвлади на період мобілізації. Особи, не придатні до військової служби, не можуть залишати Україну, якщо є в списках, наданих ДПСУ органами, означеними вище, окрім винятків, визначених для держслужбовців", – сказав Демченко.

Заборона стосується як чоловіків, так і жінок-держслужбовців.

Перелік винятків для є лише:

для жінок або батьків-одинаків для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності необхідних документів;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ у разі смерті членів сімей за кордоном.

Також Демченко попередив, що контроль покладається не лише на прикордонників.

"Це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови, коли планують виїхати за кордон. Ну і їхніх керівників, які видають відпустку у виняткових випадках або відправляють у службове відрядження", – пояснив речник Держприкордонслужби.