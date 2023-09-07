У ДПСУ відповіли, чи буде заборона на виїзд для жінок на військовому обліку

Відповідні зміни щодо виїзду жінок, якщо вони і будуть, спочатку їх має ухвалити уряд, підкреслили у ДПСУ.

Наразі заборона щодо виїзду за кордон стосується лише чоловіків від 18-60 років, щодо жінок, які від 1 жовтня повинні стати на військовий облік, такого рішення Кабміну немає.

Про це наголосив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко "Українській правді. Життя".

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"На цей час обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України", - сказав він.

Однак Демченко звернув увагу, що можуть бути внесені зміни щодо виїзду, тоді потрібно буде дотримуватися правил.

"Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись", – зазначив Демченко.

Нагадаємо, у Раді 7 вересня повідомили, що жінкам обмежать виїзд за кордон. Це стосується тих жінок, які повинні від 1 жовтня обов'язково стати на військовий облік.

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