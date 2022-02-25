Заборона на виїзд за кордон чоловікам: кого стосуються винятки (список)

Виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.
У Держприкордонслужбі підтвердили, що на період дії воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі країни. Але уточнили, що є винятки.
Виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.
Тих, які мають:
- посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
- висновок військово-лікарської комісії про непридатність.
Крім того обмеження не стосуються осіб:
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
- на утриманні яких є дитина з інвалідністю.
А також тих, хто є:
- усиновителем;
- опікуном, або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.