Заборона на виїзд за кордон чоловікам: кого стосуються винятки (список)

Заборона на виїзд за кордон чоловікам: кого стосуються винятки (список)

Виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.

У Держприкордонслужбі підтвердили, що на період дії воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі країни. Але уточнили, що є винятки.

Виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.

Тих, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Крім того обмеження не стосуються осіб:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є: