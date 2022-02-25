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Заборона на виїзд за кордон чоловікам: кого стосуються винятки (список)

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Заборона на виїзд за кордон чоловікам: кого стосуються винятки (список)

Держприкордонслужба України

Виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.

У Держприкордонслужбі підтвердили, що на період дії воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі країни. Але уточнили, що є винятки.

Виключення можуть стосуватися тільки осіб, визначених законодавством.

Тих, які мають:

  • посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
  • висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Крім того обмеження не стосуються осіб:

  • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • на утриманні яких є дитина з інвалідністю.

А також тих, хто є:

  • усиновителем;
  • опікуном, або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

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