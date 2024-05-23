Заборона публікацій судових рішень про мобілізацію і ухилянтів: ВР ухвалила скандальний закон у першому читанні

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №7033-д про заборону публікації у відкритому Реєстрі судових рішень щодо мобілізації, ухиляння від військового обов'язку та військового обліку, а також щодо колаборантів та державних зрадників.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Нардепка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко назвала цей документ "дуже поганим". Нардепка зауважила, що цей закон закриває від громадськості рішення у справах, пов’язаних із війною, нацбезпекою, військом та мобілізацією — саме ці теми становлять значний суспільний інтерес.

"Пропонується на час воєнного стану та рік після обмежити доступ до судових рішень у справах, які становлять особливий суспільний інтерес. Й надати суддям право на власний розсуд вилучати із судових рішень інформацію, що “може зашкодити безпеці” у справах, розглянутих у відкритому засіданні. По-третє, пропонується суттєво розширити перелік відомостей, які не можна розголошувати", — зазначила депутатка.

Геращенко вказала на один із недоліків. Наприклад, після вступу в силу нового закону про мобілізацію люди, які оновлюють дані в ТЦК, дізнаються про справи проти себе. А цей законопроєкт тільки посилить проблему, вважає нардепка.

Що відомо про законопроект №7033-д

Нагадаємо, що законопроект №7033-д пропонує закривати окремі відомості в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Таке рішення нардепи пояснюють "чутливістю цієї інформації в умовах війни". Доступ до рішень обіцяють відкрити через один рік після закінчення воєнного стану.

"З мотивів безпеки, загальний доступ до судових рішень у кримінальних провадженнях щодо осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації або проти встановленого порядку несення військової служби забезпечується через один рік після дня закінчення (скасування) воєнного стану", – йдеться у документі.

"По ньому вже мали висновок комітету, але запропонували переглянути його у зв’язку з тим, що парламент ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Тепер окремі види судових рішень, які стосуються санкцій за невиконання свого військового обов’язку, теж пропонується закривати" – розповідав раніше член Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Роман Бабій.

Раніше повідомлялося, що Рада провалила законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години.

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