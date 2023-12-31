Заборона російських церков та англійська мова для чиновників: у Раді назвали два пріоритети 2024 року

Обидва законопроєкти можуть бути готовими до голосування в другому читанні вже у лютому 2024 року.

Робота над підготовкою до другого читання законопроєктів про заборону релігійних організацій, що контролюються з Росії, і про використання англійської мови в Україні буде у пріоритетах комітету з гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.

Про це повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук в коментарі "Інтерфакс-Україна".

“Однозначно важливим законопроєктом 2024 року буде законопроєкт про заборону релігійних організацій, якими керують і управляють із країни-агресора”, - зауважила вона, додавши, що над ним уже працює робоча група, готуючи до другого читання.

Депутатка нагадала про понад тисячу поправок до цього законопроєкту, які подали її колеги, і висловила сподівання, що робота над ними завершиться вже у січні.

Також, за словами Євгенії Кравчук, "велика міжвідомча робоча група" займається підготовкою до другого читання законопроєкту “про англійську мову". Вона зазначила, що було багато пропозицій від народних депутатів додати, наприклад, "французьку мову до списку тих мов, які необхідно буде знати чиновникам".

"Ми вважаємо, що має зберегтися основна ідея, тому що англійська мова все-таки мова міжнародного спілкування, і всі ці категорії [осіб], перелічені в законопроекті, обов'язково мають знати англійську мову. Інші мови - французька, німецька, іспанська, будь ласка, як додаткова", - сказала Кравчук.

Народна депутатка висловила сподівання, що в лютому 2024 року комітет зможе рекомендувати підготовлені законопроєкти [про англійську мову і про заборону релігійних організацій, контрольованих із Росії] на розгляд у другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради.

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

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