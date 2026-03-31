Заборона смартфонів у школах: у "Батьки SOS" попередили про ризики для безпеки дітей

Смартфони у дітей

Заборона мобільних телефонів у школах — може загрожувати безпеці дитини.

Таку позицію висловила співголова ГО «Батьки SOS» Альона Парфьонова в етері КИЇВ24.

«Є маса досліджень, які показали, що заборона не призводить до покращення якості навчання. Але ця заборона може спричинити тривожність у дитини. До того ж треба враховувати, що в країні війна. Вчора скільки разів у нас повітряні тривоги протягом дня лунали і діти перебували в укриттях. Але в усякім разі це приватна річ дитини», — зазначила експертка.

Альона Парфьонова переконана, що треба не забороняти гаджети, а вчити медіаграмотності.

Зазначимо, у Верховній Раді пропонують обмежити використання смартфонів у школах. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано та передано на розгляд профільного комітету. Документ передбачає заборону телефонів, планшетів і смартгодинників під час уроків. Винятки — лише для навчальних або медичних потреб.

Нагадаємо, видання Psychology Today проаналізувало сучасні дослідження та дійшло несподіваного висновку — наукові дані не підтверджують, що заборона смартфонів є ефективним розв’язанням проблем підлітків.