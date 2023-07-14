Заборона спаму, дзвінків та тютюну - українська реклама по-європейському

Нагадаємо, що Верховна Рада України прийняла в другому читанні зміни до законів "Про медіа", "Про рекламу" та "Про суспільні медіа в Україні". Метою законопроєкту №9206 є втілення рекомендацій Європейської комісії стосовно надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Яких змін нам очікувати після впровадження європейських норм у закон про рекламу – читайте далі.

Які зміни передбачено в законах про рекламу

Заборона використання особистих даних дітей у комерційних цілях, для прямого маркетингу та поведінково-орієнтованої реклами. Зменшення впливу реклами. Реклама не може надмірно підкреслювати позитивні властивості продуктів та напоїв, що містять шкідливі або не рекомендовані для загальної дієти складники, такі як жири та транс-жирні кислоти. Також заборонено рекламувати алкогольні напої в радіо- та відеотрансляціях і в дитячих програмах. Заборона дискримінації та ворожнечі у рекламі. Заборонено розповсюджувати твердження або зображення, що містять дискримінаційний характер, сприяють поширенню ненависті та жорстокості до окремих осіб або груп осіб залежно від віку, етнічної належності, сексуальної орієнтації, інвалідності тощо. Регулювання перерв між рекламними блоками. Реклама може з'являтися не більше одного разу на півгодини під час трансляції фільмів, новин та дитячих програм. Під час програм, що складаються з окремих частин, або спортивних подій, реклама повинна розміщуватися між частинами. Заборона реклами тютюнових виробів, а також спонсорства та продакт-плейсменту пов'язаного з курінням, електронних сигарет та інших товарів для куріння. Різні правила реклами алкоголю в залежності від його виду та медіа. Рекламу пива, вина та сидру дозволено показувати по телебаченню з 22:00 до 06:00, а рекламу інших видів алкоголю - з 23:00 до 06:00. Заборона спаму, включаючи масові телефонні дзвінки. За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штрафи будуть накладатися Центральними органами виконавчої влади. Регулювання реклами на платформах спільного доступу до відео та інформації. Реклама повинна бути явно позначена, відповідати законодавству та забороняти надсилання спаму, в тому числі через месенджери та мобільні додатки. Регулювання соціальної реклами. Дозволяється зазначати рекламодавця, якщо це державний орган, орган місцевого самоврядування, представництво іноземної держави, міжнародна організація тощо. Також у соціальній рекламі можна буде показувати зброю, наприклад, для потреб ЗСУ.

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