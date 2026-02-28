Заборона Telegram в Україні: Верещук пояснила, для чого це потрібно

Telegram / © Pexels

В Офісі президента пояснили справжню причину дискусій навколо можливого блокування Telegram. Заступниця керівника ОП Ірина Верещук наголосила, що проблема полягає не в самому месенджері, а у неконтрольованій анонімності, яка створює серйозні загрози для безпеки держави.

Про це вона написала у Facebook.

Посадовиця зауважила, що неконтрольована анонімність викликає закономірну тривогу в суспільстві, особливо в умовах воєнного стану.

«Якщо на вулиці частина людей ходитиме у масках або балаклавах, це навряд чи додало б громадянам відчуття безпеки. Бо виникало б природне питання: а чому, власне, комусь треба ховати обличчя?» — написала Верещук.

Головна претензія — не до самого Telegram

Заступниця керівника ОП підкреслила, що держава не має на меті боротися з конкретними застосунками. Головний виклик полягає у відсутності контролю за тим, хто саме стоїть за екраном.

«Я не проти Telegram як такого, рівно як і будь-якої іншої комунікаційної платформи. Але я проти неконтрольованої анонімності у соціальних мережах. Бо це створює серйозні безпекові ризики у воєнний час», — пояснила вона.

Верещук також додала, що приховані акаунти масово використовують зловмисники для вчинення кіберзлочинів, фінансових махінацій, сексуальних правопорушень та торгівлі наркотиками.

Відповідаючи на закиди щодо можливого утиску демократичних свобод, Верещук закликала не підміняти поняття.

«Дехто ототожнює свободу слова з анонімністю. Це різні речі. І свобода слова зовсім не обовʼязково має реалізовуватися за допомогою анонімності. Багато людей прекрасно користуються свободою слова без анонімності», — резюмувала представниця Офісу президента.

На її переконання, весь світ зараз рухається до обмеження анонімності в соцмережах, оскільки її мінуси вже починають переважати плюси. І для України, яка перебуває на п’ятому році повномасштабної війни, це питання є критично важливим.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук пропонує заблокувати Telegram в Україні після теракту у Львові.

Водночас військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що спроби обмежити роботу месенджеру Telegram не зупинять російські спецслужби у пошуку агентів, оскільки для вербування можуть використовуватися будь-які цифрові платформи.

До слова, керівник Офісу президента Кирило Буданов висловлювався за необхідність впорядкування діяльності платформи. Він наголошував, що не виступає за повне блокування, однак вважає за доцільне обмежити функціонування анонімних каналів, які фактично працюють як ЗМІ, з обов’язковою реєстрацією та відповідальністю за оприлюднений контент.