Заборона УПЦ МП: Стефанчук розповів, коли закон винесуть в Раду для голосування

Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Після ухвалення цього документу в першому читанні пів сотні нардепів на чолі з першим заступником голови фракції "Слуги народу" Андрієм Мотовиловцем звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом направити його на експертизу до Венеційської комісії.

Руслан Стефанчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, чи було виконано вимогу нардепів та коли Рада планує ухвалити законопроєкт у другому читанні.

"Наскільки я поінформований, Мотовиловець відкликав свій підпис від цього звернення. По-друге, ми виходимо з того, що Венеційська комісія не є парламентським ГНЕУ (Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України – ред.) чи головним юридичним управлінням, що ми туди повинні надсилати все. Ми використовуємо цей механізм, коли є справді складні законопроєкти. Я отримав це звернення і відмовив у його направленні до Венеційської комісії. Більше того, на мою думку, далі повинен вже фахово і професійно працювати комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, який визначений головним при підготовці цього законопроєкту", - розповів Стефанчук.

Він також додав, що голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вже заявляв, що вони активізуються з цього питання на початку цього року. Зокрема, проведуть комітет і ухвалять рішення, яке дасть можливість забезпечити справедливий підхід у реалізації закону.

"Він не повинен стосуватися когось одного, вибірково, а має бути принцип. Будь-яка конфесія, будь-яка релігійна організація, будь-яка церква, – щойно з’являються докази їхньої співпраці з РФ, вони мають бути піддані відповідним законодавчим демократичним заходам впливу, з можливістю судового оскарження. Цього не можна робити свавільно. Тому що це вже питання не віри, не релігії, а національної безпеки. Тому я очікую саме такий законопроект. Щойно він буде готовий, думаю, ми одразу внесемо його в зал", - резюмував голова Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше в Раді розповідали, хто блокує закон про заборону УПЦ МП.

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