Заборона виїзду Порошенка за кордон: в СБУ назвали конкретну причину

За отриманими контррозвідувальними даними, заплановану зустріч голови партії “Європейська солідарність” народного депутата Петра Порошенка з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном спецслужби РФ планували використати в своїх ІПСО проти України.

Про це в суботу, 2 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

У повідомленні йдеться, що СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. З цією метою РФ планує використовувати “робочі зустрічі” українських політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи.

В СБУ нагадали, що Віктор Орбан “системно висловлює антиукраїнську позицію, є “другом Путіна” і закликає зняти санкції з РФ.

“Головна мета ворога - знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини”, - повідомили в СБУ.

За задумом спецслужб РФ, йдеться у повідомленні, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни.

“СБУ звернулася до Офісу Президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб”, - пояснили в СБУ.

В українській спецслужбі нагадали, що згідно з законодавством Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

Нагадаємо, напередодні п'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон. За його словами, у нього були заплановані зустрічі з польськими та американськими партнерами. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченкно повідомив, що закордонне відрядження експрезидента України Петра Порошенка було скасовано.

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