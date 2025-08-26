Заборона виїзду для жінок-посадовиць: Свириденко анонсувала перегляд рішення

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пообіцяла розглянути питання про чинну заборону на виїзд за кордон для жінок, які не підлягають військовій службі та обіймають певні категорії посад.

Про це прем’єрка сказала під час години запитань до уряду у Раді 26 серпня, передає «Судово-юридична газета».

«Я думаю, що впродовж двох тижнів буде рішення», — зазначила прем’єрка.

Питання стосувалося Правил перетинання державного кордону, які містять заборону для жінок-посадовиць на виїзд за кордон, крім службових відряджень. Зокрема, це стосується депутаток місцевих рад, жінок-суддів та інших.

Крім того, постановою заборонено виїзд чоловіків-депутатів місцевих рад, які старші за 60 років, депутатів з інвалідністю тощо.

Зараз жінки-судді та жінки-держслужбовиці середньої ланки перебувають в більш дискримінованому становищі, ніж чоловіки, які мають бронювання та відповідні листи із дозволом на виїзд за кордон.

Раніше Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат Віталій Свириденко мешкає за кордоном.