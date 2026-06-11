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Заборона виїзду за кордон через борги: що потрібно знати українцям 2026 року
Борги не завжди є підставою для заборони виїзду з України. Тож, коли рішення ухвалює суд і як працюють обмеження цьогоріч?
Багато українців і надалі вважають, що наявність будь-якої заборгованості автоматично закриває виїзд за межі країни. Насправді ситуація значно складніша. Сам факт кредиту, іпотеки чи прострочених платежів не є підставою для обмеження перетину кордону.
Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.
2026 року правила залишаються незмінними — рішення про заборону виїзду ухвалюються не прикордонниками, а виключно в межах судових рішень або виконавчих проваджень.
Чи перевіряють борги на кордоні
У Міністерстві внутрішніх справ пояснюють: прикордонна служба не має доступу до банківських баз і не перевіряє кредитну історію громадян. Тому іпотека, кредити, розстрочки або інші приватні фінансові зобов’язання не впливають на можливість виїзду.
Водночас ситуація змінюється, якщо справа доходить до суду або державної виконавчої служби. У таких випадках інформація про обмеження вноситься до відповідних реєстрів, і саме вони перевіряються під час перетину кордону.
У яких випадках можуть не випустити з України
Законодавство передбачає низку підстав, коли громадянину можуть тимчасово обмежити виїзд за кордон. Серед них:
застосування запобіжного заходу у кримінальному провадженні;
наявність обвинувального вироку суду;
ухилення від виконання судових рішень, що підлягають примусовому виконанню;
перебування під адміністративним наглядом поліції;
відкриті постанови виконавчої служби (зокрема щодо боргів по аліментах);
перебування в офіційному розшуку;
обмеження, пов’язані з доступом до державної таємниці;
відсутність необхідних документів для перетину кордону.
Окремо варто зазначити, що у випадку заборгованості зі сплати аліментів понад визначений законом строк виконавча служба може ініціювати через суд обмеження права виїзду за кордон. Також до боржників можуть застосовуватися додаткові санкції — наприклад, обмеження на керування транспортом або користування зброєю.
Важливий нюанс щодо боргів
Наявність кредитної заборгованості сама по собі не блокує перетин кордону. Але якщо кредитор звернувся до суду, відкрито виконавче провадження і накладено відповідні обмеження, тоді інформація про це стає доступною для перевірки на пунктах пропуску.
Нагадаємо про чинні правила перетину кордону для неповнолітніх, а також вимоги до документів та спрощений порядок на період воєнного стану.