Заборонити росіянам в'їзд до України на 50 років: петиція набрала необхідну кількість підписів

Петиція про заборону в'їзду на територію України громадянам Росії на наступні 50 років набрала необхідну кількість підписів.

Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Автор звернення також пропонує не видавати посвідки на проживання росіянам, окрім тих, хто воює на боці України.

"Пане Президенте, Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв´язала росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів.

Задля безпеки кожного українця зараз і у майбутньому, ми пропонуємо повністю закрити в´їзд до України всім росіянам на наступні 50 років та не видавати посвідки на проживання росіянам, окрім тих, хто воював на боці України у російсько-українській війні", - йдеться у петиції.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо заборони видавати людям повістки на блокпостах і вулицях.

Дозвіл чоловікам виїжджати під час війни за кордон: Зеленський прокоментував петицію

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