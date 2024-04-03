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“Заборонити жінкам виїзд за кордон”: користувачі коментують новий допис Безуглої

“Заборонити жінкам виїзд за кордон”: користувачі коментують новий допис Безуглої

Безугла вкотре збурила Мережу. Фото: Facebook Марʼяни Безуглої

Дізнайтеся, що відповіли українці на допис нардепки.

Нардепка Марʼяна Безугла збирає ідеї для нового законопроєкту на тему “Сили оборони”.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. 

“Збираю ідеї для наступного законопроєкту. Пишіть сюди. Тема: Сили оборони. 

Приклади: 

- дозволити служити добровільно людям за 60.  

- прибрати / змінити норму (вказати яку і як) в статуті ЗСУ (вказати в якому) тощо”, — написала Безугла. 

“Коментарі повністю відкрито. Всі конструктивні пропозиції будуть дбайливо відокремлені від лайки, мемчиків і коментарів на кшталт «я прийшов сюди написати на заборі». Опрацюємо”, — додала вона. 

Свій допис нардепка доповнила світлиною з описом: “Фото: Відповідь всім поціновувачам дрес-коду”. 

Марʼяна Безугла. Фото: Facebook / ©
Марʼяна Безугла. Фото: Facebook

Користувачі не забарилися з реакцією і вже почали пропонувати свої ідеї:

Скриншот коментарів під дописом Безуглої / ©
Скриншот коментарів під дописом Безуглої
Скриншот коментарів під дописом Безуглої / ©
Скриншот коментарів під дописом Безуглої
Скриншот коментарів під дописом Безуглої / ©
Скриншот коментарів під дописом Безуглої
Скриншот коментарів під дописом Безуглої / ©
Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, одіозна нардепка Мар’яна Безугла розповіла правду про керівника ОП Андрія Єрмака. За її словами, той не є токсичною фігурою, а в Україні атакують “тих, хто щось робить”.

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