“Заборонити жінкам виїзд за кордон”: користувачі коментують новий допис Безуглої

Дізнайтеся, що відповіли українці на допис нардепки.

Нардепка Марʼяна Безугла збирає ідеї для нового законопроєкту на тему “Сили оборони”.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Збираю ідеї для наступного законопроєкту. Пишіть сюди. Тема: Сили оборони.

Приклади:

- дозволити служити добровільно людям за 60.

- прибрати / змінити норму (вказати яку і як) в статуті ЗСУ (вказати в якому) тощо”, — написала Безугла.

“Коментарі повністю відкрито. Всі конструктивні пропозиції будуть дбайливо відокремлені від лайки, мемчиків і коментарів на кшталт «я прийшов сюди написати на заборі». Опрацюємо”, — додала вона.

Свій допис нардепка доповнила світлиною з описом: “Фото: Відповідь всім поціновувачам дрес-коду”.

Марʼяна Безугла. Фото: Facebook

Користувачі не забарилися з реакцією і вже почали пропонувати свої ідеї:

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, одіозна нардепка Мар’яна Безугла розповіла правду про керівника ОП Андрія Єрмака. За її словами, той не є токсичною фігурою, а в Україні атакують “тих, хто щось робить”.

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