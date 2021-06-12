Забої, струс мозку і черепно-мозкова травма: в Рівненській області чоловік побив школярку

Чоловік бив дівчину в обличчя, житвіт та груди.

У селі Велика Омеляна Рівненської області місцевий мешканець побив 14-річну дівчину.

Про це з посиланням на Центр екстреної меддопомоги повідомляє "Суспільне".

Мати дівчинки розповіла, що інцидент стався пізно ввечері 11 червня. Саме вона повідомила поліцію про побиття доньки. За словами жінки, школярка нібито відпочивала на дитячому майданчику біля мосту. Саме там її в обличчя, живіт та у груди бив 35-річний чоловік.

Дівчинка була у свідомост, але скаржилася на біль та запаморочення. Медики, оглянувши її, виявили на садна на руках, ногах, животі та голові. Потерпілу шпиталізували до нейрохірургії Рівненської центральної міської лікарні.

За словами, старшої лікарки зміни екстреної меддопомоги Любові Волинець, у школярки діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла.

Як повідомлялося, у Павлограді Дніпропетровської області три дівчинки жорстоко побили другокласника в пах, після чого хлопчик опинився у лікарні з "розривом печеристого тіла". Поліція по факту побиття відкрила кримінальне провадження.

Новини України: у Дніпропетровській області однокласниці побили школяра ногами в пах

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