Забрали коштовності і встромили ножа у грудну клітку: на Дніпропетровщині вбили фермера на очах у родини

У Дніпропетровській області троє грабіжників увірвалися до будинку фермера та жорстоко вбили його.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Троє чоловіків, один з яких працівник виправної колонії, вдерлися до домоволодіння місцевого фермера на території Криничанського району. У будинку, крім господаря, перебували шість членів сім’ї, зокрема малолітні діти. Погрожуючи застосуванням насильства, засуджені зв’язали присутніх та почали вимагати грошові кошти і коштовності. Дізнавшись місцеперебування сейфу, вони прострелили ногу та руку господарю", - йдеться у повідомленні відомства.

Після заволодіння коштовностями, золотими прикрасами та грошовими коштами у розмірі майже 580 тичяч гривень нападники завдали чоловіку численні удари по тілу та смертельне ножове поранення у грудну клітину.

Засуджені намагалися покинути місце скоєння злочину на автомобілі фермера, проте під час руху кермо заблокувалося і заволодіти транспортним засобом чоловікам не вдалося.

Злочинці відбуватимуть покарання довічно.

Раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області чоловік під час пограбування застрелив дитину.

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