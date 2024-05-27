"Забрали практично всіх": Чернігівський драмтеатр зупиняє роботу через мобілізацію працівників

За словами хужожнього керівника театру, до ТЦК викликали навіть 56-річного актора і 59-річного водія.

Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка планує тимчасово призупинити роботу через мобілізацію акторів і техпрацівників.

Про це розповів художній керівник театру Андрій Бакіров, передає "Суспільне Чернігів".

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За його словами, до Чернігівського драмтеатру надійшов лист з ТЦК про виклик 34 військовозобов'язаних працівників театру, зокрема акторів та технічного персоналу.

"Я зараз не готовий сказати точно, скільки це чоловік. Сім акторів, два звукооператори, один монтувальник, один музикант-скрипаль. Я не хочу когось там забути. Список у нас великий. Лист прийшов на 34 людини, саме розпорядження виклику до військкомату. Там були навіть ті, хто вже служить у ЗСУ", – каже художній керівник театру.

Орієнтовно сім-вісім людей з ТЦК відправили на дообстеження, а решту відправили на навчання.

"В нас Заслуженому артисту України Кукавєрову вже 56 років. І там є в цих списках водій наш, якому 59, мабуть, буде. Його відпустили поки на дообстеження", – зазначає Андрій Бакіров.

Художній керівник каже, що драмтеатр не отримав статусу критично важливого підприємства для регіону. Через це в театрі не мали можливості бронювати своїх співробітників.

"Наш театр, не зрозуміло на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин відстрочку, також молодий актор, якому 24 роки, хтось навчається, і пенсіонери", – додав Бакіров.

Раніше у Чернігівському молодіжному театрі 17-18 травня скасували дві вистави через мобілізацію трьох акторів.

Нагадаємо, 19 серпня 2023 року будівлю Чернігівського драмтеатру було пошкоджено російським ракетним ударом. Тоді внаслідок цієї атаки загинули 7 людей. Проте вже у жовтні театр відновив роботу.

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