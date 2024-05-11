"Забрали з загарбницьких рук": прикордонник поділився історією порятунку дівчини з окупації

Український прикордонник поділився зворушливою історією дівчинки, яка намагалася виїхати під час окупації Харківщини на вільну територію.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

За словами прикордонника Дмитра, він на той час був волонтером та поїхав з дружиною на одну з "передач", де надавали допомогу місцевим жителям. Там перебували двоє окупантів, які були перевдягнені у цивільний одяг та намагалися не випускати людей з окупованого селища. Дівчинку практично вдалося врятувати з рук загарбників.

"І була ситуація, що носили всі коробки, пакети, хто на тачках. ... Дружина пішла на ту сторону й повернулася", - мовиться в повідомленні.

"Коли жінка моя туди пішла, вона стояла, ця дівчина, з двома хлопцями", - пригадав чоловік.

Як з'ясувалося, цими хлопцями виявилися двоє російських окупантів, які стежили, аби ніхто не залишав захоплений населений пункт.

"З усіма попрощалися, сіли в автомобіль і починаємо їхати. Уже виїхали з Печеніг, і бачимо, дівчина ця (вона позаду сиділа одна, я за кермом, жінка поряд) заплакала. Я кажу, чого ви плачете? Вона каже: "Та ви знаєте, що ви мене врятували? Оці два хлопці, це два окупанти, які перевдяглися просто в цивільний одяг. Вони сказали, що тебе ніхто нікуди не пустить, що ти нікуди не поїдеш. А ваша жінка прийшла, мене в них майже як вкрала", - додав прикордонник.

Нагадаємо, у ДПСУ повідомили, скільки ухилянтів загинули в Тисі від початку війни.

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