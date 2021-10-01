Забирав дорогоцінні хвилини: у Харкові розшукали водія, який нахабно не пропускав швидку з важким пацієнтом (відео)

Патрульні розшукали водія авто, і на нього очікує покарання

У Харкові водій легковика блокував проїзд швидкої, яка везла до лікарні пацієнта з крововиливом у мозок, з ввімкненими сиренами. Керманич їхав попереду і тривалий час ігнорував сигнали карети швидкої.

Про це розповідає патрульна поліція Харківської області.

Відео того, як бригада ЕМД Харківського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф шпиталізує хворого з гострим порушенням мозкового кровообігу опублікували в Мережі. На кадрах видно і чути, як службове авто швидкої допомоги мчить дорогою із ввімкненими сиренами. Водій легковика ( з номером ВВ6840СТ) попереду, який мав би здати вправо до узбіччя і таким чином надати дорогу швидкій, ігнорує сигнал і спокійно їде собі далі. Через такі дії пацієнт з інсультом, якого саме доправляли до медзакладу, втрачає дорогоцінні хвилини.

Відео викликало обурення серед користувачів інтернету, які висловили сподівання, що на поведінку водія легковика звернуть увагу у поліції, знайдуть його і покарають.

У патрульній поліції оперативно відреагували на скандальне відео і розшукали водія-порушника.

"Патрульні розшукали правопорушника. Чоловік зізнався в скоєному та визнав свою провину. Інспектори склали на громадянина адміністративну постанову за ч.3 ст 122 (Ненадання переваги у русі транспортному засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом) КУпАП", - зазначили у пресслужбі патрульної поліції.

Нагадаємо, що того дня медики швидкої доправляли до лікарні 48-річну жінку, у якої стався крововилив у мозок (інсульт). Через блокування дороги водієм легковика, втрачалися дорогоцінні хвилини для порятунку жінки.

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