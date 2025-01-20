Заброньовані особи зі статусом "обмежено придатний" у зоні ризику: адвокат пояснив, що їм загрожує

Ті, хто був обмежено придатний до 4 лютого і не переприйшов ВЛК, автоматично може зайти в категорію особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.

Люди зі статусом "обмежено придатний", зокрема й заброньовані, повинні повторно пройти ВЛК до 4 лютого, інакше вони можуть розглядатися як порушники правил військового обліку і опинитися в розшуку.

Про це розповів адвокат Євген Филипець у програмі "Коментар" в етері "Еспресо", відповідаючи на запитання хто зараз в розшуку, чому ці люди там опинились, і що їм зараз робити з цим.

"Хто зараз у зоні ризику за умови статусу "обмежено придатний", який потрібно перепройти? Звичайно, в першу чергу, це особи, які заброньовані. Бронь закінчується 28 лютого. До 4 лютого їм потрібно пройти ВЛК. І стоїть логічне запитання, а що буде в проміжку між 4 і 28 лютого? Всі були спокійні, думали, що нічого не буде. Але суспільство сколихнула ситуація, коли внесли зміни і забронюватися дали можливість тим, хто оновив дані до 16 липня. Тому, знаючи, що у нас, на жаль, є нюанси у правовій визначеності, тобто у складовому верховенстві права, люди почали переживати: а чи не буде так, що після 4 лютого я опинюсь у статусі порушника правил військового обліку? Чи не буде складена на мене постанова за те, що я не пройшов ВЛК, і за результатами цієї постанови чи не будуть мене розшукувати, щоб я дав свої пояснення в межах цього адміністративного провадження? І тут, увага: неможливість забронюватися завдяки тому, що є порушення правил військового обліку", – каже адвокат.

За словами Филипця, у резерві є ця славнозвісна червона чи чорна стрічка, і, відповідно, неможливість забронюватися.

"Тож зараз основна увага щодо обмежено придатних звертається на осіб, які є заброньованими. Сьогодні вони ставлять логічне запитання адвокатам й іншим особам, чи потрібно їм йти на ВЛК до 4 лютого. Ми консультуємо підприємства та працівників, які заброньовані, щоб йти, тому що я на сьогодні не можу гарантувати юридичного вирішення питання у випадку, якщо у проміжок часу між 4 і 28 лютого ми просто фізично не встигнемо вчинити будь-яких юридичних дій з оскарження незаконних дій ТЦК та СП. Тому ми консультуємо людей йти на ВЛК і виконувати норму закону в розумінні, що вони підлягають повторному медичному огляду", – наголошує правник.

Нагадаємо, особи, які мають статус "обмежено придатних" до військової служби мають пройти ВЛК і актуалізувати свій статус до 5 лютого 2025 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то можуть отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень.

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