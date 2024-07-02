Заброньованих від мобілізації чиновників стане більше: нове рішення уряду

Кабінет міністрів збільшив кількість "броні" від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у вівторок, 2 липня.

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"Внесено зміни до Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації в частині надання повноважень робочій групі подавати міністру оборони (Рустему Умєрову - ред.) пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання", - написав він.

Зокрема, внесено зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних від служби за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Нагадаємо, раніше ми називали умови, за яких підприємці зможуть отримати бронь від мобілізації.

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