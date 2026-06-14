Заброньовані можуть втрати відстрочку в одній області України: що відомо

Мобілізація в Україні / © ТСН

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У Сумській області оновили критерії, за якими компанії можуть отримати статус важливих для забезпечення потреб територіальних громад в особливий період. Якщо підприємство не відповідатиме новим вимогам, його працівники можуть втратити право на бронювання і, відповідно, відстрочку від мобілізації.

Йдеться про нове розпорядження Сумської обласної військової адміністрації від 9 червня 2026 року №361-ОД, яким затвердили оновлені критерії для підприємств.

Яких підприємств стосуються нові правила

Оновлені критерії поширюються на підприємства комунальної форми власності незалежно від виду діяльності, а також на приватні та інші компанії, які працюють у визначених сферах.

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Зокрема, йдеться про:

сільське, лісове та рибне господарство;

добувну і переробну промисловість;

енергетику;

водопостачання та поводження з відходами;

будівництво;

торгівлю;

транспорт і складське господарство;

поштову та кур’єрську діяльність.

За якими критеріями визначатимуть важливість підприємства

Для отримання статусу підприємства, яке має важливе значення для забезпечення потреб громад під час особливого періоду, встановили п’ять основних критеріїв.

Під час оцінювання враховуватимуть:

обсяг доходу підприємства;

кількість працівників;

ведення експортної діяльності;

наявність обґрунтування від органів місцевого самоврядування;

договори, необхідні для забезпечення потреб громад і районів під час воєнного стану.

Також обов’язковою умовою є належне ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це потрібно підтвердити відповідною довідкою про кількість військовозобов’язаних працівників.

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Які умови потрібно виконати

Щоб отримати відповідний статус, підприємство має відповідати щонайменше трьом критеріям.

Для комунальних підприємств вимоги дещо м’якші — достатньо відповідати двом або більше критеріям.

Водночас для всіх без винятку компаній зберігається обов’язкова вимога щодо кількості працівників. Протягом кожного з останніх шести місяців на підприємстві повинні працювати щонайменше п’ятеро застрахованих працівників, яким офіційно нараховувалася зарплата.

Крім того, для більшості підприємств важливими залишаються наявність обґрунтування від громади та підтвердження сплати податків до місцевого бюджету.

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Коли нові правила набули чинності

Оновлені критерії офіційно набули чинності 10 червня 2026 року.

Нагадаємо, в Україні змінили підходи до бронювання військовозобов’язаних працівників і визначення критично важливих підприємств. Система бронювання зберігатиметься, а оновлення мають зробити її чіткішою, прозорішою та захищенішою від зловживань.

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