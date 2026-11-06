Заброньованого працівника оштрафували на 17 тисяч грн через повістку: що вирішив суд

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Заброньований працівник хлібокомбінату не отримував повісток і про «порушення» дізнався випадково. А коли сам прийшов до ТЦК розібратися, на нього одразу виписали 17 тисяч гривень штрафу.

Про цей випадок повідомляє «Судово-юридична газета».

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Як заброньований працівник опинився у розшуку

У червні 2026 року ТЦК сформував повістку про виклик чоловіка на 19 червня для уточнення даних. Водночас позивач мав дійсне бронювання від призову до 27 січня 2027 року, а свої дані оновив ще влітку 2024 року.

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Про існування повістки військовозобов’язаний дізнався лише 13 липня через статус «Вас розшукує ТЦК» у застосунку «Резерв+». Жодних рекомендованих листів чи повісток за місцем роботи йому не вручали.

Наступного ж дня чоловік прийшов до ТЦК, де на нього склали протокол за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП. Попри його письмову заяву про неотримання виклику, 29 липня ТЦК виніс постанову про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

У ТЦК наполягали, що діяли законно, посилаючись на постанову Кабміну № 560. За цими правилами, якщо пошта повертає лист із позначкою, що людини немає за адресою, це вже вважається належним повідомленням. Тому у ТЦК вирішили, що чоловік про виклик знав.

Що вирішив суд

Розглянувши матеріали справи № 750/8517/26, суд виявив цілу низку суттєвих порушень. Зокрема, виявилося, що запис про поштове відправлення з’явився ще 8 червня — за день до офіційного формування самої повістки.

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Сам опис вкладення не мав підпису поштаря, дати та відбитка штемпеля, а пошта не надала жодних доказів того, що телефонувала чоловіку чи залишала йому повідомлення в скриньці.

Крім того, ТЦК порушив строки складання протоколу, оформивши його лише 14 липня замість передбачених законом 24 годин. У результаті суд підкреслив, що людина не може умисно порушити обов’язок, про який вона навіть не знала.

Остаточний вердикт

Суд нагадав, що саме ТЦК мав довести законність своїх дій, однак не зміг цього зробити. Деснянський районний суд Чернігова повністю задовольнив позов працівника хлібокомбінату, скасував 17 тисяч гривень штрафу та закрив провадження у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.

Крім того, з бюджету ТЦК на користь позивача стягнули 532,48 грн судового збору і 2 000 грн витрат на адвоката, а також розпорядилися повернути йому надмірно сплачений судовий збір.

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Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, цифрові push-сповіщення в застосунку «Резерв+» про відправлення поштових повісток мають виключно інформаційний характер і не є офіційним врученням виклику до ТЦК та СП.

Раніше Міністерство оборони пояснювало порядок сплати штрафів за порушення правил військового обліку.

Також ми писали, що після сплати штрафу за порушення правил військового обліку червона стрічка в застосунку «Резерв+» має зникнути автоматично. Зазвичай оновлення інформації займає близько чотирьох днів. Водночас повторне внесення військовозобов’язаного до розшуку можливе, якщо він припуститься нового порушення.

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