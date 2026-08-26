Заброньованому прийшла повістка: адвокатка пояснила, що робити

Заброньованому прийшла повістка / © ТСН.ua

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На початку серпня в Україні вкотре подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію наразі до 31 жовтня 2026 року. Попри те, що закон прямо забороняє призивати громадян з відстрочкою, на практиці заброньовані працівники нерідко стикаються з викликами до ТЦК та СП. Що означає цей статус і як діяти, якщо військовозобов’язаному з бронюванням прийшла повістка?

Про це розповіла адвокатка Олена Воронкова для «Факти ICTV».

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Заброньованому прийшла повістка: що робити

За чинним законодавством, бронювання є тимчасовою відстрочкою від призову для працівників органів влади, підприємств із мобілізаційними завданнями, а також критично важливих для економіки й забезпечення життєдіяльності населення структур.

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У профільних нормах чітко прописано: представники ТЦК не мають права мобілізувати таку людину. Проте на місцях нерідко трапляються випадки, коли через правову колізію чи незнання нюансів громадянам з бронюванням вручають повістки, спрямовують на проходження ВЛК та згодом розподіляють до бойових частин.

Адвокатка Олена Воронкова пояснює, що наявність бронювання зовсім не означає автоматичного зняття з військового обліку чи втрати статусу військовозобов’язаного.

«Бронювання фактично лише тимчасово обмежує можливість мобілізації конкретної особи, але не скасовує її обов’язків перед державою в межах законодавства про військовий облік», — каже адвокатка.

Саме тому заброньованим працівникам на законних підставах можуть надходити повістки. Як зазначає адвокатка, у таких випадках це не завжди означає мобілізацію — часто йдеться про уточнення персональних або облікових даних, перевірку інформації чи оновлення документів.

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Крім того, виклик може бути пов’язаний із направленням на ВЛК, особливо якщо раніше людина мала статус обмеженої придатності.

Також це може бути пов’язане з виконанням інших процедурних вимог, передбачених законом.

Висновок простий: наявність бронювання тимчасово закриває питання призову, але не звільняє громадянина від взаємодії із системою військового обліку.

Мобілізували працівника, який мав відстрочку: що вирішив суд

Нагадаємо, Кіровоградський окружний адміністративний суд розглянув позов працівника слідчого ізолятора, якого мобілізували в день подання документів на бронювання, та відмовив у задоволенні вимог.

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Позивач вимагав скасувати накази про мобілізацію і звільнити його зі служби, наполягаючи на наявності права на відстрочку через роботу в державній кримінально-виконавчій службі.

Суд встановив, що установа передала документи до ТЦК та СП 3 березня, проте станом на момент мобілізації уповноважений орган не ухвалив рішення про бронювання, а чоловіка не перевели на спеціальний військовий облік. Сам факт направлення документів не надає статусу заброньованого, оскільки відстрочка має бути оформлена до моменту призову.

Оскільки процедура мобілізації є незворотною і після її завершення особа набуває статусу військовослужбовця, суд дійшов висновку про законність дій ТЦК та відсутність підстав для скасування оскаржуваних наказів чи звільнення позивача.

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