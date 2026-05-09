Заброньованих не випустять, а студентів перевірять: у Раді анонсували нові обмеження під час мобілізації

Заброньованих чоловіків можуть перестати випускати за кордон під час дії воєнного стану і мобілізації.

З такою ініціативою виступив народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Федієнко в етері youtube-каналу «Говорить великий Львів».

Депутат планує запропонувати парламенту посилити заходи контролю за чоловіками, які виїжджають за кордон і не повертаються.

«Давайте, будемо реалістами. У нас є якийсь відсоток людей, які виїхали за кордон, отримавши бронь. Який це відсоток, яка кількість, як це порахувати, які можливі наслідки для підприємства», — каже Федієнко.

На його думку, має бути механізм для підприємств, які бронюють чоловіків.

«Може не варто всіх заброньованих просто випускати за кордон на відпочинок. Повинні бути якісь механізми відповідальності. Бо ми може бронювати-бронювати, а вони виїздити-виїздити і так ми добронюємося», — зазначає депутат.

Також Федієнко висловився щодо студентів, які отримують право на відстрочку, але фактично не навчаються, і закликав запроваджувати ті чи інші санкції проти таких навчальних закладів і студентів.

«Якщо ви отримали відстрочку, то ви повинні вчитися. Приходити на денну форму навчання. А так люди, 20% з 200 тисяч, не з’являлися жодного разу навіть в тій області, де знаходиться навчальний заклад», — додав він.

Раніше нардеп Олександр Федієнко заявив, що в Україні можуть переглянути систему надання відстрочок від мобілізації для студентів.

