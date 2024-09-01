Забруднена вода з Сейму наближається до Чернігова: в ОДА попередили про небезпеку

Влада та оперативні служби вживають заходів з очищення води, але наразі річка становить небезпеку і для людей і для риби.

Річка Сейм була забруднена органічними викидами на території Росії. Небезпечні речовини вже потрапили до Десни та дістануться Чернігова сьогодні, 1 вересня, у другій половині дня.

Про це заявив в.о. директора департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА Олександр Лось в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що розрахунковий час є приблизним.

"Ці органічні неочищені скиди вже потрапили в Десну. Вони вже пройшли селище Макошине Менської громади. До Чернігова вони, орієнтовано, дійдуть 1 вересня, десь, за приблизними підрахунками, після обіду", – зауважив Лось.

За словами посадовця, люди, які прийдуть на берег Десни 1 вересня, можуть спостерігати потемніння води та відчути неприємні запахи перегною та азоту.

"Всіма органами місцевого самоврядування вживаються необхідні заходи, аби виловлювати мертву рибу, збирати ту, яка вже затхла. Тобто, в таких кількостях, як вона була в Сеймі, в Десні її не буде", – запевнив Лось.

На питання, чи можна було запобігти потраплянню мертвої риби та небезпечної речовини до Десни, він зазначив, що воду у річці зупинити неможливо.

"Це не якась пляма, яку можна зібрати, локалізувати і кудись там вивезти і знешкодити. Вода просто пливе, її не зупинити. Тобто, це органіка, яка розчинилась у воді. Відповідно вона споживає кисень і риба гине від аномальної нестачі кисню. Також жара нам не допомагає в такому випадку. Відсутність дощів, таким чином, ще більше спричиняє нестачу кисню", – пояснив чиновник.

Олександр Лось звернув увагу, що перебування у забрудненій воді може бути небезпечним. Контакт з розчиненою у воді органікою тривалістю всього 30-60 хвилин, може викликати у людини запаморочення та пирхоту у горлі.

Нагадаємо, у Міндовкілля намагаються запобігти потраплянню отруйних речовин з річки Сейм до водозабору Києва. За словами голови Міндовкілля, усі відповідні служби залучені для ліквідації наслідків надзвичайної події.

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