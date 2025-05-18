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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Забруднення води в Україні: еколог сказав, в яких регіонах проблема є найбільшою і чому

Будь-яка діяльність людини без дотримання санітарних та екологічних норм є причиною забруднення водойм та ґрунтових вод. Але найбільшої шкоди чистоті води завдають металургійні та гірничодобувні підприємства.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Забруднення води

Людина забруднює воду відходами від будь-якої діяльності, але найбільше воді шкодять металургія та гірничовидобувна галузь

Найбільші забруднення води в Україні фіксуються поблизу промислових центрів вздовж Дніпра та на Приазов’ї.

Про це розповів Леонід Бицюра, завідувач кафедри екології та охорони здоров’я Західноукраїнського національного університету, член Ради Українського водної асоціації в інтерв’ю «РБК-Україна».

Еколог зазначив, що будь-яка діяльність людини, навіть побутова, веде до забруднення води. У водойми та підземні води потрапляють не тільки промислові відходи, а й побутові стоки, будівельне сміття та агрохімія. Але найбільше забруднюють воду відходи металургійних заводів та гірничодобувні підприємства.

«Це центральна Україна, зокрема Дніпро, Запоріжжя і також Схід. Там окрема проблема — затоплені шахти. Поруч ведуться бойові дії, і за відсутності обладнання, електроенергії, викачати звідти воду просто неможливо», — зазначив Бицюра.

На заході України теж є точкові забруднення сільськогосподарського та побутового походження. А на півночі України додається більш виражене промислове забруднення.

Еколог зауважив, що сільське господарство також завдає значної шкоди воді, тому що фермерські господарства безконтрольно використовують добрива та хімічні засоби захисту рослин. І вся ця агрохімія спочатку потрапляє у ґрунт, а потім у підземні води. Також забруднюють воду відходи з ферм, де вирощують свиней та птахів.

«Аграрії найбільше забруднюють воду незасвоюваними добривами. У нас цей процес фактично не контролюють. Законопроєкт щодо контролю якості ґрунтів блокується на рівні аграрного комітету ВР. На відміну від екології, аграрний сектор має потужних лобістів, зокрема і в профільному комітеті ВР. Тобто ситуація така, що фактично аграрії контролюють самі себе», — пояснив еколог.

Він зауважив, що воду забруднюють і комунально-побутові стоки, якщо вони не обладнані відповідними очисними спорудами. Через це у воду можуть потрапляти мікробіологічні забрудники, залишки фармацевтичних препаратів та інші відходи.

«У великих водоканалів є очисні споруди, в дрібних їх немає. Особливо є проблема в сільських громадах: там забрудненість менша, точкова, але щільність забруднення може бути більша. Тому коли кажуть: „переїздіть з міста в село, тут краща екологія і краща вода“, то так в житті працює не завжди. Треба розуміти специфіку води в тих чи інших районах. Які є показники натрію, кальцію, магнію, заліза. Яка лужність води тощо», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, більшість міст із найвищим рівнем забруднення повітря розташовані в Азії. А в Україні переважно найбільш забруднені міста розташовані на заході країни.

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