Забруднення Десни та Сейму: Держводагентство повідомило добру і погану новини

Станом на минулу добу, 18 вересня, у річці Десна в межах Київської області спостерігається зменшення візуальних ознак забруднення води. Натомість у Сумській області проби води з Сейму вказують на повторний вкид забрудників у річку.

Про це повідомив Telegram-канал "Держводагентства".

"У річці Десна у Київській області переміщення [забрудненої води – ред.] не фіксується, незначні ознаки забруднення фіксуються орієнтовно на 336 км, між селами Літки та Рожни, від впадіння річки Сейм", – розповів заступник Голови Держводагентства Ігор Гопчак.

За його словами, вода посвітлішала, неприємного запаху немає, мору риби та інших водних біоресурсів не спостерігається.

Водночас результати лабораторних досліджень вказують на зміну показників якості води у пригирловій ділянці Десни від села Літки до впадіння Сейму. Основними причинами цього є природні особливості рельєфу дна річки та характер течії.

Натомість у Сеймі досі фіксується забруднення органічного характеру. Але є й гірша новина – проби води виявили повторне органічне забруднення Сейму в межах Сумщини, яке просувається до Чернігівської області.

У Держводагентстві додали, що водогосподарські організації здійснюють заходи з насичення киснем води у Десні за допомогою чотирьох аераційних установок, що встановлені в районі сіл Пірнове, Літки та Пухівка.

Нагадаємо, "Київводоканал" наголосив, що ситуація з якістю питної води контрольована. Якість води, яка подається до домівок киян, відповідає всім встановленим нормам, жодної загрози для споживачів немає.

Читайте також: