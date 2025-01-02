Забруднення Південного Бугу через атаку РФ: у Миколаєві п'ятий день відкачують олію з річки

В Миколаєві під час атаки російських БпЛА в ніч проти суботи, 28 грудня, зазнала пошкоджень інфраструктура агропромислового підприємства, зокрема резервуар з рослинною олією. Як результат, стався витік олії на прилеглу територію та її потрапляння до річки Південний Буг.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"З метою ліквідації наслідків з матеріального резерву Миколаєва виділено сорбуючі бонові загородження, які наші фахівці 10-го взводу ДВГРЗ ДСНС локально встановили в місцях забруднення акваторії", – йдеться у повідомленні.

Міський голова зазначив, що фахівці вже п'ятий день відкачують олію з поверхні води.

"Наразі відкачали вже 25 тонн. Роботи тривають", – написав він.

Олександр Сєнкевич додав, що за оцінками фахівців, "вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає", тому що в річку потрапила лише олія органічного походження.

Нагадаємо, в ніч проти 28 грудня 2024 року російські окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Через падіння збитих дронів пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у Миколаєві.

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