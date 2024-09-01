Забруднення річок Сейм та Десна: чи є загроза для Чернігова — Міндовкілля

Фахівці Держводагентства та Держекоінспекції цілодобово аналізують отримані від лабораторій та експертів дані/

Рух органічних речовин з річки Сейму поступово сповільнюється, забруднення дістанеться до Чернігова орієнтовно 3-5 вересня.

Про це повідомили в неділю, 1 вересня, в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

За інформацією Держводагентства, станом на сьогодні органічні речовини з Сейму перебувають на відстані 92 км від впадіння р.Сейм в р. Десна, до міста Чернігів - ще 74 км.

“За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, органічне забруднення мало досягти м. Чернігова 30 серпня - 2 вересня - це 166 км від впадіння річки Сейм в річку Десна. Проте наразі є тенденція щодобового сповільнення руху органічних речовин через їх розбавлення водами річки Десна у декілька разів”, - йдеться у повідомленні.

У Держводагентстві прозвітували, що 30 серпня органічні речовини рухались річкою Десна зі швидкістю 26 км/добу, 31 серпня – 22 км/добу, 1 вересня – 18 км/добу. Така тенденція буде зберігатися, відповідно забруднення дістанеться Чернігова орієнтовно 3-5 вересня.

“За даними моніторингу на Сумщині відбувається стабілізація стану річки Сейм від кордону з РФ до селища Чаплищі Сумської обл. Там відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору”, - повідомили в Міндовкіллі.

У міністерстві додали, що заходи з оздоровлення річки Сейм обовʼязково будуть проведені, коли буде визначено безпечний метод. Оскільки у воді відбувається осідання завислих речовин на дно річки, неможливо проводити штучну аерацію в Сумській області, щоб не викликати повторного забруднення річки.

Фахівці Держводагентства та Держекоінспекції запевнили, що цілодобово аналізують отримані від лабораторій та експертів дані та напрацьовують відповідні заходи.

Нагадаємо, раніше голова Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук розповів про дії українських органів влади щодо ліквідації забруднення річок Сейм та Десна.

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