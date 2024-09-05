Забруднення річок Сейм та Десна: органічні речовини дісталися Чернігова

Забруднення води за результатами лабораторних досліджень – незначне, типове для цього періоду року.

Станом на 5 вересня органічні речовини дісталися ділянки річки Десна в місті Чернігів.

Про це йдетсья у повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Наразі спостерігається зміна характеру руху забруднюючих речовин по річці Десна — воно йде не суцільним масивом, а пересувається по найглибшій частині річки, окремими плямами. Забруднення осідає на дно", — заявили у міністерстві.

На ділянці річки Десна перед Черніговом тривають заходи з насичення киснем поверхневої води.

За даними Держводагентства, перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не встановлено. Вода на підході до Чернігова мутна та темнішає. Швидкість переміщення забруднення змінюється залежно від звивистості русла.

Тим часом, за даними моніторингу, на Сумщині ситуація зі станом річки Сейм від кордону з РФ до селища Чаплищі Сумської облості стабілізувалася.

"Там відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, відсутність різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору води. Рівень хімічного споживання кисню майже прийшов до норми. Мор риби не фіксується. Важливо, що загрози питному водопостачанню немає. Адже питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються. Усі служби на місцях роблять усе, аби населення не постраждало", — заявили у міністерстві.

На річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем здійснюють заходи з уловлювання загиблої риби. Загалом станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонн загиблої риби.

На території Сумської області вже зібрано понад 12 тонн загиблої риби, протягом останніх днів тут мор риби не зафіксовано.

З метою порятунку живої риби у місцях, куди ще не дійшло забруднення, місцевою владою та активістами здійснюється розчищення приток річки Десна, щоб риба могла туди заходити безперешкодно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЧОРНА ВОДА, СМОРІД І МАСОВИЙ МОР РИБИ! Росіяни отруїли річку Сейм, яка впадає у Десну?!"

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