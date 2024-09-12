Забруднення річок Сейм та Десна: у Міндовкілля повідомили про позитивні зміни

Якість води у річці Сейм покращується, а у Десні рух забруднення сповільнюється, фіксується точково та не має однорідного характеру.

Про це повідомила заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

“У водах Сейму, в точках, де почався рух забруднення територією України, вміст розчиненого кисню досяг норми – 4 міліграми на дециметр кубічний. Мор риби не фіксується. У Десні забруднення сповільнилося, фіксується точково та має неоднорідний характер. Державні та місцеві органи влади, всі відповідальні установи працюють злагоджено, щоб локалізувати та ліквідувати наслідки забруднення. На Чернігівщині працюють три аераційні установки. Встановлюються додаткові системи аерації в Київській області”, – розповіла посадовиця.

Вона додала, що у Чернігівській області для збору загиблої риби залучено 15 човнів та 142 фахівці. Загалом вже зібрано 31 тонну загиблої риби в межах Сумської та Чернігівської області.

За словами заступника голови Держводагентства Ігоря Гопчака, крім основних фізико-хімічних показників, які щоденно вимірюються у річках, фахівці також вимірюють рівень пріоритетних забрудників. Аналіз останніх проб води показав, що у Сеймі та Десні відсутнє перевищення рівня пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів.

Наразі забруднення пройшло Десною вже 242 км. Очікується, що забруднена вода дістанеться Київщини приблизно 14-16 вересня.

Міндовкілля спільно із науковцями, представниками Держводагентства та залучених органів опрацьовують усі можливі заходи для вироблення єдиного найоптимальнішого підходу у відновленні екосистем та природної якості води у річках Сейм та Десна.

Нагадаємо, "Київводоканал" наголосив, що ситуація з якістю питної води у столиці контрольована та відповідає всім встановленим нормам. На підприємстві запевнили, що жодної загрози для споживачів немає.

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