Забруднення річок Сейм та Десна: які заходи проведуть для локалізації та ліквідації наслідків

Держекоінспекція, Держводагентство, Чернігівська та Київська ОВА, Міндовкілля здійснять заходи з абсорбції забруднювальних речовин у річці Десна шляхом внесення до поверхневих вод активного мулу тощо.

За дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля проведено засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забруднення річки Сейм у Сумській та Чернігівській областях та можливого забруднення Десни у Чернігівській та Київських областях.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

У засіданні взяв участь перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник, представники Держводагентства, Державної екологічної інспекції, Українського гідрометеорологічного інституту, Сумської, Чернігівської та Київської обласних військових адміністрацій.

За рішенням комісії органам виконавчої влади та місцевого самоврядування надано низку доручень для локалізації та ліквідації забруднення на річках Сейм та Десна.

Зокрема Держекоінспекція, Держводагентство, Чернігівська та Київська ОВА, Міндовкілля здійснять заходи з абсорбції забруднюючих речовин в річці Десна шляхом внесення до поверхневих вод активного мулу та інші заходи.

Крім того, Держводагентство напрацює варіанти перекидання додаткових обсягів чистої води для розбавлення концентрації забруднюючих речовин у річці Десна.

Держрибагентство з органами місцевого самоврядування за участі ДСНС, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби продовжать збір та захоронення мертвої риби (у випадках мору).

Для недопущення вторинного забруднення річки Десна також доручено встановити бар’єрні рубежі – сітки для вилову мертвої риби за течією річок.

Після реалізації всіх заходів з локалізації та ліквідації забруднення Міндовкілля надасть інформацію про динаміку зміни якості води у річці Десна.

Місцеві органи мають забезпечити належну водопідготовку з урахуванням ситуації з метою безперебійного централізованого водопостачання Києва.

У Міндовкіллі нагадали, що ловити рибу з річок Десна та Сейм та здійснювати її продаж заборонено. Держпродспоживслужба запровадила посилені заходи контролю за реалізацією риби у цих регіонах. Здійснюється інформування населення про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм для напування худоби та поливу городини.

На сьогодні на річках Сейм та Десна здійснюється кризовий моніторинг стану якості води — Держекоінспекція разом з Держводагентством щоденно здійснюють відбір проб. Вже відібрано більше 50 проб води та проведені відповідні лабораторні дослідження.

Жодних перевищень високотоксичних компонентів не виявлено. Фіксується забруднення органічного характеру.

За останніми лабораторними дослідженнями:

За даними Держводагентства на ділянці річки Сейм на Сумщині відмічається позитивна динаміка збільшення рівня розчиненого кисню у воді.

Щодо якості води у річці Десна. За результатами останніх досліджень вона перебуває в межах норми.

Загрози питному водопостачанню немає. Адже питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна на Чернігівщині та Сумщині не здійснюються, підкреслили у Міндовкіллі.

Нагадаємо, у річці Сейм на Сумщині виявили масовий мор риби. Причиною стало потрапляння до водойми великої кількості органічних речовин, що знизило рівень кисню у воді.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЧОРНА ВОДА, СМОРІД І МАСОВИЙ МОР РИБИ! Росіяни отруїли річку Сейм, яка впадає у Десну?!"

Читайте також: