Забруднення Сейму та Десни: чи є загроза для Київської області — Міндовкілля

Спостерігаються незначні ознаки забруднення між селами Літки та Рожни.

У суботу, 21 вересня, у Київській області не зафіксовано переміщення забруднення у річці Десна. Якість води у місцях водозаборів у місті Києві та Броварах у межах норми.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

За інформацією Міндовкілля, спостерігаються незначні ознаки забруднення між селами Літки та Рожни.

“Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано”, - йдеться у повідомленні.

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За даними Київводоканалу, технологічна схема Деснянської водопровідної станції цілком здатна впоратись із водопідготовкою та забезпечити стовідсоткову відповідність водопровідної води чинним нормам Державним санітарним нормам та правилам. У водопостачальному підприємстві забезпечені всіма необхідними реагентами.

Натомість показники у річці Сейм на Сумщині протягом доби дещо коливалися: покращення фіксувалося по пункту с. Чумакове, проте в пунктах с. Пруди та с. Мутин спостерігається погіршення.

На Чернігівщині зберігається покращення якості води р. Сейм. Всі досліджувані показники - у межах норми, крім марганцю в пункті м. Батурин.

"Результати вимірювань проб води р. Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води покращилась у всіх пунктах. Розчинений кисень - у межах норми. Всі досліджувані показники - у межах нормативів", - запевняють у міністерстві.

Перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявили.

Нагадаємо, забруднення Сейму та Десни сталося через викид із цукрового заводу в Курській області РФ.

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