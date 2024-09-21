Забруднення Сейму та Десни: чи є загроза для Київської області — Міндовкілля

Спостерігаються незначні ознаки забруднення між селами Літки та Рожни.
У суботу, 21 вересня, у Київській області не зафіксовано переміщення забруднення у річці Десна. Якість води у місцях водозаборів у місті Києві та Броварах у межах норми.
Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
За інформацією Міндовкілля, спостерігаються незначні ознаки забруднення між селами Літки та Рожни.
“Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано”, - йдеться у повідомленні.
За даними Київводоканалу, технологічна схема Деснянської водопровідної станції цілком здатна впоратись із водопідготовкою та забезпечити стовідсоткову відповідність водопровідної води чинним нормам Державним санітарним нормам та правилам. У водопостачальному підприємстві забезпечені всіма необхідними реагентами.
Натомість показники у річці Сейм на Сумщині протягом доби дещо коливалися: покращення фіксувалося по пункту с. Чумакове, проте в пунктах с. Пруди та с. Мутин спостерігається погіршення.
На Чернігівщині зберігається покращення якості води р. Сейм. Всі досліджувані показники - у межах норми, крім марганцю в пункті м. Батурин.
"Результати вимірювань проб води р. Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води покращилась у всіх пунктах. Розчинений кисень - у межах норми. Всі досліджувані показники - у межах нормативів", - запевняють у міністерстві.
Перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявили.
Нагадаємо, забруднення Сейму та Десни сталося через викид із цукрового заводу в Курській області РФ.
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