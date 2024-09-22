Забруднення води в Сеймі та Десні: в Міндовкілля повідомили добру і погану новини

У міністерстві також повідомили про стан води у річці Десна.

Повторне забруднення води зафіксували у руслі річки Сейм. Тим часом на річці Десна ситуація стабілізувалася.

Про це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів повідомило 22 вересня.

"Повторне забруднення продовжує рухатися по руслу р. Сейм", – заявили в міністерстві.

Де ситуація з водою покращилася

Стан води покращився поблизу селища Чумакове. Там прозорість води збільшилася, проте зберігається жовто-зелений відтінок, місцями – сіруватий.

"У пунктах с. Мутин та с. Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 рази. Розчинений кисень відсутній", – заявили в міністерстві.

У пункті міста Батурин вода потемніла та набула незначного специфічного запаху. Водночас мор риби там не спостерігається.

"Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 рази. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю – до 1,3 рази. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", – пояснили фахівці.

Далі по течії показники якості води за добу не змінилися. Вода світла, на дні осаду практично немає, неприємний запах відсутній, мор риби не спостерігається".

У міністерстві повідомили, що на річці Десна спостерігається стабілізація ситуації.

"На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси. Переміщення забруднення у Київській області не фіксується", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 18 вересня у річці Десна в межах Київської області спостерігається зменшення візуальних ознак забруднення води. Натомість у Сумській області проби води з Сейму вказали на повторний вкид забрудників у річку.

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