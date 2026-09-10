Забудькуватість і проблеми з концентрацією: нестача цієї поживної речовини може бути однією з причин

Старша і молода людина / © Pexels

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Якщо останнім часом стало складніше зосереджуватися, частіше виникають проблеми з пам’яттю або з’явилося відчуття розумової втоми, варто звернути увагу не лише на режим дня, а й на харчування. Однією з поживних речовин, важливих для роботи мозку, є омега-3 жирні кислоти.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Низьке споживання омега-3 може бути пов’язане із забудькуватістю, погіршенням концентрації та розумовою втомою. Водночас такі симптоми не є доказом дефіциту саме цієї речовини, адже вони можуть виникати з багатьох інших причин.

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Чому омега-3 важлива для мозку

Омега-3 жирні кислоти беруть участь у роботі організму та мають значення для здоров’я нервової системи. Вони необхідні ще під час внутрішньоутробного розвитку та в дитинстві, коли активно формуються мозок і нервова система.

У дорослому віці достатнє надходження омега-3 також може підтримувати нормальну роботу мозку, зокрема пам’ять і здатність концентруватися.

Однак омега-3 потрібна не лише для мозку. Вона також пов’язана зі здоров’ям серцево-судинної системи та очей.

У яких продуктах є омега-3

Одними з найкращих природних джерел омега-3 є жирні морські види риби. До них належать:

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лосось;

скумбрія;

сардини;

оселедець;

тунець.

Також омега-3 міститься у морських водоростях і фітопланктоні.

Для людей, які дотримуються рослинного раціону, джерелами цієї поживної речовини можуть бути волоські горіхи, насіння льону, лляна та соєва олія.

При цьому різні продукти містять різні типи омега-3. У рослинних джерелах переважно є альфа-ліноленова кислота (ALA), тоді як жирна морська риба містить ейкозапентаєнову (EPA) та докозагексаєнову (DHA) кислоти. DHA, зокрема, є важливим компонентом мозку та сітківки ока.

Скільки риби варто їсти

Для отримання достатньої кількості омега-3 не обов’язково їсти рибу щодня. У матеріалі рекомендують включати її до раціону приблизно двічі на тиждень, причому хоча б один із прийомів їжі бажано зробити з жирною морською рибою.

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Збалансований раціон може забезпечити організм не лише омега-3, а й білками, вітамінами та мінералами.

Чи потрібно приймати омега-3 у капсулах

Додаткові препарати можуть бути зручним варіантом для людей, які рідко їдять рибу або взагалі її не вживають. Водночас добавки не повинні замінювати повноцінне та різноманітне харчування.

Під час вибору препарату важливо дивитися не лише на загальну кількість риб’ячого жиру, зазначену на упаковці. Значення має також фактичний вміст EPA та DHA в одній порції.

Крім того, слід звертати увагу на термін придатності, умови зберігання та склад продукту. Омега-3 жирні кислоти чутливі до окислення, тому препарат потрібно захищати від надмірного тепла, світла та повітря.

Кому варто бути обережним

Попри те, що омега-3 добавки можна придбати без рецепта, вони підходять не всім без винятку. Перед їхнім прийманням варто проконсультуватися з лікарем або фармацевтом, якщо людина приймає препарати, що впливають на згортання крові, має проблеми зі згортанням, готується до операції або регулярно використовує кілька лікарських засобів.

Особливої обережності потребують діти, вагітні та жінки, які годують грудьми, а також люди з хронічними захворюваннями чи алергією на рибу та морепродукти.

Забудькуватість не завжди пов’язана з дефіцитом омега-3

Проблеми з пам’яттю та концентрацією можуть мати безліч причин. Серед них — тривалий стрес, недостатній або неякісний сон, перевтома, тривожність, анемія, порушення роботи щитоподібної залози, нестача інших поживних речовин або побічна дія деяких ліків.

Тому не варто сприймати забудькуватість як однозначну ознаку дефіциту омега-3 та самостійно намагатися усунути проблему за допомогою добавок.

Якщо проблеми з пам’яттю виникли нещодавно, посилюються або починають заважати роботі та повсякденному життю, варто звернутися до лікаря та з’ясувати їхню причину.

Раніше ми писали про те, що онкологи радять не зловживати кавовими вершками, особливо немолочними кремерами з доданим цукром, підсолоджувачами та іншими добавками.

Фахівці наголошують, що немає переконливих доказів, ніби самі кавові вершки чи штучні підсолоджувачі безпосередньо спричиняють рак, однак надмірне споживання ультраоброблених продуктів пов’язують із підвищеними онкологічними ризиками. Як альтернативу радять звичайне або рослинне молоко без доданого цукру, а також невелику кількість звичайних вершків чи напіввершків. Водночас лікарі радять загалом обмежувати перероблене й червоне м’ясо, алкоголь та солодкі напої, роблячи основу раціону з мінімально оброблених продуктів.

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