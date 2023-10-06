"Забудьте про Крим, Донецьк, Луганськ": Арестович припустив, як нас схилятимуть до перемовин з РФ

Усе залежить від того, з якою позицією ми сідатимемо за стіл переговорів. Якщо з сьогоднішньою, вона не дуже вигідна.

Про це сказав ексрадник голови ОП Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Путіна вмовлятимуть на Україну в НАТО"

За словами експосадовця, вигідна вона була б, якби ми повалили південний фронт.

"А тепер я скажу, як реально буде. Вірніше, до чого нас будуть вести. Нам скажуть: "так, забудьте про Крим" і, напевно, "забудьте про Донецьк і Луганськ", – вважає Арестович.

Натомість Україні скажуть про те, що в питанні Запорізької та Херсонської областей росіяни остаточно неправі, тож їх нам повернуть.

"І, "якщо будете зовсім добре поводитися, подивимось на антикорупційну боротьбу, можемо всерйоз поговорити про НАТО і ЄС", – пояснив колишній радник ОП.

Тоді піде боротьба за те, щоб умовити Путіна на вступ України до НАТО. Питання буде поставлене так, каже Арестович, що Україна буде безпечнішою в НАТО.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв несподівано згадав про можливість переговорного процесу як інструменту закінчення війни.

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