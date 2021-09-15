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Забула за мільйони розстріляних: пост чиновниці КМДА про хороше життя у СРСР обурив Мережу

Забула за мільйони розстріляних: пост чиновниці КМДА про хороше життя у СРСР обурив Мережу

Забула за мільйони розстріляних: пост чиновниці КМДА про хороше життя у СРСР обурив Мережу

Олена Фіданян

У коментарях нагадали про репресії радянського режиму та закликали звільнитися з роботи.

Директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян у Facebook поностальгувала за життям в СРСР, чим викликала обурення у багатьох українців.

Фіданян опублікувала пост,  в якому згадала часи СРСР – "коли не боялися пити воду з автоматів, пили з однієї склянки і не боялися інфекцій, не купували воду для дому, а пили з крана".

Також освітянка нагадала про низькі ціни на продукти, проїзд та канцелярію.

© Олена Фіданян
Олена Фіданян

Таке захоплення радянським періодом викликав обурення користувачів соцмереж. У коментарях нагадали про репресії радянського режиму та закликали звільнитися з роботи.

  • А ще катували/вбивали всіх інакомислячих. Про відсутність продовольчих товарів, черги навіть смішно згадувати.
  • Я можу купити вам квиток в "ЛДНР", там майже так, як ви пишете.
  • На Колимі взагалі тоді все бесплатно було.
  • Коли забороняли українську мову, коли депортували, садили в тюрми, коли морили голодом.
  • Пані, складайте повноваження, на вас чекає Північна Корея.
  • Я не вірю, що притомна людина, та ще й така, що опікується освітою, могла таке написати. 
  • Не боялися пити воду з вуличних автоматів, бо ідіоти, а ще замовчувалась статистика туберкульозу. Він, звичайно, приємніший за ковід.
  • Розкажіть про це Степанові Хмарі, який зустрів Незалежність на "Лук'янівці", розкажіть пасторам протестанських церков і греко-католицьким священикам, які на свободі жили менше, ніж за гратами, розкажіть усім, кого закатували в тюрмах. Це продовжувалося до кінця 1980-х.
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