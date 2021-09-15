Забула за мільйони розстріляних: пост чиновниці КМДА про хороше життя у СРСР обурив Мережу

У коментарях нагадали про репресії радянського режиму та закликали звільнитися з роботи.

Директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян у Facebook поностальгувала за життям в СРСР, чим викликала обурення у багатьох українців.

Фіданян опублікувала пост, в якому згадала часи СРСР – "коли не боялися пити воду з автоматів, пили з однієї склянки і не боялися інфекцій, не купували воду для дому, а пили з крана".

Також освітянка нагадала про низькі ціни на продукти, проїзд та канцелярію.

Олена Фіданян

Таке захоплення радянським періодом викликав обурення користувачів соцмереж. У коментарях нагадали про репресії радянського режиму та закликали звільнитися з роботи.

А ще катували/вбивали всіх інакомислячих. Про відсутність продовольчих товарів, черги навіть смішно згадувати.

Я можу купити вам квиток в "ЛДНР", там майже так, як ви пишете.

На Колимі взагалі тоді все бесплатно було.

Коли забороняли українську мову, коли депортували, садили в тюрми, коли морили голодом.

Пані, складайте повноваження, на вас чекає Північна Корея.

Я не вірю, що притомна людина, та ще й така, що опікується освітою, могла таке написати.

Не боялися пити воду з вуличних автоматів, бо ідіоти, а ще замовчувалась статистика туберкульозу. Він, звичайно, приємніший за ковід.

Розкажіть про це Степанові Хмарі, який зустрів Незалежність на "Лук'янівці", розкажіть пасторам протестанських церков і греко-католицьким священикам, які на свободі жили менше, ніж за гратами, розкажіть усім, кого закатували в тюрмах. Це продовжувалося до кінця 1980-х.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську затримали агресивного та нетверезого молодика у футболці з прапором РФ.

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