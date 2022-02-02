"Забули прибрати заглушку, яка могла пошкодити крило": у Одесі пильний пасажир літака запобіг непередбачуваній ситуації

Про технічну недбалість він повідомив екіпажу літака.

У Одесі спостережливий пасажир перед самим зльотом помітив сторонній предмет на крилі літака. Він повідомив про це екіпаж і, можливо, запобіг, непередбачуваній ситуації.

Про це чоловік розповів у телеграм-каналі "Х*Одеса".

За словами пасажира, він мав летіти рейсом "Одеса-Стамбул" учора, 1 лютого.

"Може хтось зверне увагу та неподобства буде менше. Літак готується до зльоту, під крилом висить хр*новина см 20 в діаметрі. З усього літака тільки я звернув на це увагу. Стоп, фото, розбірки та подяка від командира. Все дуже просто, забули забрати цю технологічну штуковину, яка могла пошкодити крило під час польоту", - розповів очевидець.

Заглушку швидко прибрали, і літак полетів у рейс.

Як пояснив avianews.com технічний спеціаліст, на крилі лишилася кришка заправної горловини паливних баків, яка кріпиться на ланцюзі.

"Те, що кришка висіла на крилі, означає, що вона не була закручена після заправки або закручена недостатньо щільно", - розповів фахівець.

Літак би в будь-якому разі злетів, але на великій швидкості кришка могла відірватися і, в гіршому випадку, викликати пошкодження повітряного судна.

Нагадаємо, що у Великій Британії зафільмували "боротьбу" пасажирського літака із потужним буревієм. Інцидент стався в аеропорту "Хітроу. Лайнер British Airways спробував сісти, однак незабаром стало зрозуміло, що вітер розвертає його. Літак кілька разів змінив положення на злітній смузі, а його хвіст навіть вдарився об неї.

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