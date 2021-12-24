"Забули про війну": офіцер морської піхоти прокоментував обов'язковий військовий облік жінок

За словами військовослужбовця, такі дії держави є правильними в нинішній ситуації.

В Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони набув чинності 17 грудня. Він визвав жваве обговорення звичайних членів суспільства, а от військові не вбачають у цьому нічого страшного і навіть вважають наказ закономірним у країні, де 7 рік йде війна.

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Свою думки з приводу обов'язкового військового обліку жінок висловив офіцер морської піхоти Дмитро Іванов.

"Я не можу розписуватися за всю армію, не маю повноважень, але питав у багатьох військових сьогодні, що вони думають щодо нововведень у військовий облік. Думки різні, але різкого негативу не було ні від кого. Поясню трохи логіку військових, тобто людей, які все ж трохи більше розуміють у подібних процесах.

1. У нас війна.

2. У нас війна з противником, який має набагато більші ресурси, ніж ми.

3. Армії потрібні мобрезерви.

4. Ті мобрезерви, які є, дуже хороші, але у разі повномасштабної війни їх може виявитися недостатньо, тому взяття на облік жінок не зашкодить точно.

5. Суспільство забуло про війну. Вона давно вже стала не страшною, далекою, яка відбувається десь там далеко. Нововведення з обліком - добрий спосіб нагадати про це", - вважає офіцер.

Він акцентував увагу на тому, що взяття на облік не означає, що жінкам дадуть автомати і відправлять на передову.

"Як показали 6 хвиль мобілізації, стати на облік і піти служити - це докорінно різні речі, часто не пов'язані між собою. Припиняємо паніку, істерику й повертаємось до улюбленого заняття – чищення кулемета за допомогою "Фейрі". А, ну і так, на облік все ж станьте, ніякої біди тут немає. Цю ініціативу сприймаю, як правильну", - написав Дмитро Іванов.

Нагадаємо, що на облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені з військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

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