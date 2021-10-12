Забули вимкнути камеру: в Івано-Франківську студенти зайнялись сексом під час онлайн-лекції

Забули вимкнути камеру: в Івано-Франківську студенти зайнялись сексом під час онлайн-лекції

Пара зайнялась коханням під час того, як викладачка читала лекцію.

В Івано-Франківську студенти під час онлайн-лекцій із ввімкненою камерою займались сексом.

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Про це пише місцеве видання ratusha.if.ua. Відео 18+ можна подивитись тут.

За даними авторів, це відео було зняте під час однієї із онлайн-лекцій на першому курсі Івано-Франківського медичного університету. Відео опублікували в Мережі минулого тижня, коли точно воно було зняте - невідомо.

Скриншот з відео

Так, на відео студенти під час лекцій не вимкнули камеру та зайнялись сексом просто під час того, як викладачка знайомила першокурсників із навчальним матеріалом. На відео частково видно, як пара кохається. Водночас викладачка не звертає на це уваги.

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