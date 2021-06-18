Забуранна: Впровадження Мінських домовленостей - це втрата суверенітету та територій України

За її словами, в США підтримують курс українського президента.

Впровадження Мінських домовленостей - це втрата суверенітету та територій України.

Про це в ефірі "Право на владу" заявила народна депутатка від партії "Слуга народа" Леся Забуранна.

"Можливо, варто звернути увагу на ті слова Байдена, які він сказав після зустрічі з Путіним. Перш за все, на сьогоднішній день американці, повторюся і Республіканці і Демократи, абсолютно чітко пітримують той курс Володимира Зеленського, якого він дотримується наразі в питаннях врегулювання військового конфлікту. Що я маю на увазі? Абсолютно вірно, що сьогодні неможливо без втрати територіальної цілісності і суверенітету України провести вибори і дотримуватися Мінських домовленостей і почати з виборів на окупованій території", - зауважила вона.

За словами Забуранної, коли ми знаходимося у такій складній ситуації, подібні вибори однозначно призводять до негативного у країні результату.

"І розуміння цього у США є. Я думаю, у нас є перший великий успіх президента Зеленського в контексті нової співпраці з американським президентом. Ми мусимо прикласти всі зусилля і тут дійсно не розподілятися за політичними силами та особистими переконаннями. Нам потрібно йти певним єдиним фронтом і відстоювати те, що є краще для України", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 16 червня у швейцарській Женеві пройшла зустріч президента США Джо Байдена з головою РФ Володимиром Путіним. Глави держав проводили перемовини на віллі "Ла Гранж". Саміт, що складався із перемовин президентів у першому раунді та перемовин делегацій у другому, тривав близько чотирьох годин.

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