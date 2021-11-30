"Забув, куди їду": у Луцьку водій маршрутки замислився і поїхав не не туди

"Забув, куди їду": у Луцьку водій маршрутки замислився і поїхав не не туди

Маршрутника зупинили пасажири.

У Луцьку водій маршрутки поїхав не за маршрутом, бо замислився.

Про це в соцмережі розповів лучанин Микола Граб, повідомляє "Конкурент".

Інцидент стався учора, 29 листопада, з водієм автобуса №12. Він їхав містом за своїм маршрутом і раптом звернув не у тому напрямку. Його спиняли пасажири.

"Повернув з вулиці Паркова на вулицю Шевченка, після чого з'явилася пам'ять і допомогли люди. Зробив розворот на перехресті вулиць Шевченка- Б. Хмельницького, відповідно поїхав в правильному напрямку. Каже водій: "Забув, куди їду", – розповідає очевидець.

Нагадаємо, що у Харкові пасажири маршрутки зафільмували водія, який встигав і кермувати, і грати в ігри в телефоні.

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