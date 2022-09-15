Забув, що вбив дружину: житель Одещини завдав жінці 17 ударів ножем і ліг спати

Жителя Білгорода-Дністровського підозрюють у вбивстві цивільної дружини. Правоохоронці його вже затримали.

Правопорушник звернувся на спецлінію "102" з повідомленням про те, що виявив вдома співмешканку без ознак життя.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За вказаною адресою поліцейські застали нетверезого 46-річного господаря в скривавленому одязі та 55-річну господиню з множинними ножовими пораненнями. Чоловік запевняв, що після сімейного застілля ліг спати й гадки не має, що сталося з його цивільною дружиною.

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Поліцейські з’ясували: під час спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями спалахнула сварка, чоловік схопив кухонний ніж і завдав жінці 17 ударів по всьому тілу.

Щоб приховати сліди злочину, він перетягнув її до ванної кімнати, змив сліди крові з ножа й підлоги і ліг спати. А прокинувшись, зателефонував до поліції.

За умисне вбивство зловмиснику загрожує від семи до п'ятнадцяти років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що поліцейські затримали одесита, який до смерті побив свого знайомого через борг у 500 гривень.

Поліцейському загрожує довічне ув'язнення за вбивство бійця тероборони в Рівному

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