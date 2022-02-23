"Забувають нагодувати і скотські умови проживання": солдати РФ, які дислокуються на кордоні з Україною, скаржаться на побут

"Забувають нагодувати і скотські умови проживання": солдати РФ, які дислокуються на кордоні з Україною, скаржаться на побут

У СБУ заявили, що російські військові обурені тим, що мають йти в Україну.

Серед військовослужбовців РФ, які дислокуються поблизу кордонів України, падає морально-психологічний показник. Вони незадоволені зарплатою та умовами проживання у місці дислокації.

Також читайте Бунтують і не хочуть воювати: на кордоні РФ з Україною звільняються російські військові

Про це розповів начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін на нараді .

За його словами, офіцери ЗС РФ починають уже відкрито говорити про фінансові проблеми та висловлюють невдоволення умовами проживання.

"За найкращими традиціями військ СРСР ці солдати нікому не потрібні. Бачимо нестачу їжі у військовослужбовців РФ – їх туди кидають і фактично забувають нагодувати. Бачимо ті скотські умови, в яких вони живуть, також фіксуємо настрої офіцерів", – сказав Дудін.

Він акцентував увагу на тому, що російські військові обурені тим, що мають йти в Україну.

"Точаться розмови між собою, що вони не розуміють, чому мають йти в Україну, відверто засуджують ці дії і розуміють, що для них тут буде дуже спекотно", - сказав Роман Дудін.

Читайте також: