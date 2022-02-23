"Забувають нагодувати і скотські умови проживання": солдати РФ, які дислокуються на кордоні з Україною, скаржаться на побут

У СБУ заявили, що російські військові обурені тим, що мають йти в Україну.
Серед військовослужбовців РФ, які дислокуються поблизу кордонів України, падає морально-психологічний показник. Вони незадоволені зарплатою та умовами проживання у місці дислокації.
Про це розповів начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін на нараді .
За його словами, офіцери ЗС РФ починають уже відкрито говорити про фінансові проблеми та висловлюють невдоволення умовами проживання.
"За найкращими традиціями військ СРСР ці солдати нікому не потрібні. Бачимо нестачу їжі у військовослужбовців РФ – їх туди кидають і фактично забувають нагодувати. Бачимо ті скотські умови, в яких вони живуть, також фіксуємо настрої офіцерів", – сказав Дудін.
Він акцентував увагу на тому, що російські військові обурені тим, що мають йти в Україну.
"Точаться розмови між собою, що вони не розуміють, чому мають йти в Україну, відверто засуджують ці дії і розуміють, що для них тут буде дуже спекотно", - сказав Роман Дудін.
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