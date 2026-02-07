Забили цивільного до смерті: поліція затримала трьох військових ТЦК

Поліція затримала військових ТЦК, ймовірно, причетних до вбивства цивільного / © УНІАН

На Дніпропетровщині затримали трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у жорстокому побитті місцевого жителя. Внаслідок отриманих трав чоловік помер.

Про деталі резонансного злочину та хід розслідування повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Травма голови та докази в авто

Трагедія сталася в ніч проти суботи, 7 лютого. Виклик про смерть 55-річного чоловіка надійшов до чергової частини одразу після опівночі. Судмедексперти, провівши попередній огляд тіла, дійшли висновку, що фатальною для потерпілого стала важка травма голови.

Слідчі оперативно оглянули місце події та виявили службовий автомобіль, у салоні якого знайшли сліди крові загиблого. Ця знахідка разом із показами свідків та очевидців дозволила швидко відновити картину подій тієї ночі.

Затримання та кваліфікація злочину

Зібравши необхідні докази, поліцейські встановили, що до побиття причетні троє співробітників ТЦК. Підозрюваних оперативно розшукали та затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу на час слідства.

Слідчі кваліфікували дії військових як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУ). Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує тривалий термін ув’язнення за вчинення тяжкого злочину.

