Забив власну матір до смерті: подробиці інциденту на Львівщині

У Львові поліція затримала чоловіка, який до смерті побив власну матір у квартирі. / © pixabay.com

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У понеділок, 28 квітня, у квартирі на вулиці Романчука у Львові було виявлено тіло 61-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомили в поліції Львівщини.

На місце трагедії виїхали поліцейські, які зафіксували численні тілесні ушкодження на тілі загиблої. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок насильницьких дій.

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У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 39-річний син жінки. Його затримали.

Чоловіку повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у Львові 14-річний підліток ледь не загинув через шматок шашлику, який застряг у стравоході. Хлопець відчув різкий біль і не міг ковтати навіть власну слину.