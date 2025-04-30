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Забив власну матір до смерті: подробиці інциденту на Львівщині
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
У понеділок, 28 квітня, у квартирі на вулиці Романчука у Львові було виявлено тіло 61-річної жінки з ознаками насильницької смерті.
Про це повідомили в поліції Львівщини.
На місце трагедії виїхали поліцейські, які зафіксували численні тілесні ушкодження на тілі загиблої. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок насильницьких дій.
У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 39-річний син жінки. Його затримали.
Чоловіку повідомлено про підозру.
Нагадаємо, у Львові 14-річний підліток ледь не загинув через шматок шашлику, який застряг у стравоході. Хлопець відчув різкий біль і не міг ковтати навіть власну слину.